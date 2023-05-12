Россияне в очередной раз обстреляли ракетами Никополь: мэр города сообщил о травмированных и разрушениях (фото)

Россияне разрушили частные дома и травмировали человека.
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Разрушены частные жилые дома, повреждены автомобили и хозяйственные постройки.
Об этом сообщил городской голова Никополя Александр Саюк.
Как стало известно, в результате обстрела со стороны российских оккупантов пострадал один человек, разрушены три частных дома, одно хозяйственное сооружение и забор.
Кроме того, повреждено религиозное здание, семь частных жилых домов, шесть хозяйственных построек, два автомобиля и пять заборов.
“Повреждены газопроводы и линии электропередач, специалисты работают над их восстановлением. Если нужна помощь, звоните в колл-центр городского совета: 056 669 60 61 (с 7:00 до 19:00), 068 495 25 84 (с 7:00 до 19:00), 0800 504 105 — круглосуточно. Вся инфраструктура, коммунальные предприятия города выполняют свои функции. Продолжаем устранять последствия обстрелов. Пожалуйста, не игнорируйте сирену, угроза обстрелов у нас остается”, — подчеркнул городской голова.
Напомним, что оккупанты ударили по Днепропетровщине "шахидами" и "Градами".
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