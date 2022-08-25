Россияне в очередной раз обстреляли Сумщину: есть разрушения, вспыхнули пожары (фото, видео)

Российские оккупанты в четверг, 25 августа обстреляли Сумскую область.
Под обстрелы русских оккупантов попала Великописаревская громада: там есть значительные разрушения и вспыхнули пожары.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Оккупанты обстреливали Сумскую область с территории России. Захватчики били по жилым домам и хозяйственным постройкам. Из-за обстрела вспыхнули несколько домов местных жителей. Также там сгорело сено.
"Пострадавших среди гражданского населения нет", – написал Живицкий.
Напомним, ранее глава Сумской ОВА сообщал, что обстрелы громады начались с утра. Зафиксировано 16 "прилетов" из ствольной артиллерии.
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