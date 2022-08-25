Россияне в очередной раз обстреляли Сумщину: есть разрушения, вспыхнули пожары (фото, видео)

Под обстрелы русских оккупантов попала Великописаревская громада: там есть значительные разрушения и вспыхнули пожары.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Оккупанты обстреливали Сумскую область с территории России. Захватчики били по жилым домам и хозяйственным постройкам. Из-за обстрела вспыхнули несколько домов местных жителей. Также там сгорело сено.

Фото: Дмитрий Живицкий

"Пострадавших среди гражданского населения нет", – написал Живицкий.

Напомним, ранее глава Сумской ОВА сообщал, что обстрелы громады начались с утра. Зафиксировано 16 "прилетов" из ствольной артиллерии.

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