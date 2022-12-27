Россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область: под огнем врага были две громады

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли пограничные громады Сумской области.

Об этом 27 декабря сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Так, после 22 часов вечера, 26 декабря, россияне из САУ обстреляли Середино-Будскую громаду. Было 4 прилета. Около 6 часов утра, 27 декабря, противник открыл огонь по Зноб-Новгородской громаде. Было 2 прилета из САУ.

"В обоих случаях без жертв и разрушений. Верим в наших защитников и защитниц!", – написал Живицкий.

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Обстрелы Сумской области

Стоит отметить, что оккупанты почти каждый день атакуют приграничные регионы Украины с территории РФ.

Напомним, что ранее россияне ударили из РСЗО по двум приграничным громадам Сумщины. Было зафиксировано 23 "прилета" за день.

25 декабря после ночного минометного обстрела в Середино-Будской громаде повреждены 6 частных домов местных жителей и электросети.

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