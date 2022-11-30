Россияне в очередной раз обстреляли три громады Сумской области: глава ОВА показал последствия прилетов

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли три громады Сумской области — били из минометов, САУ и ствольной артиллерии.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Так, около 23:00 россияне из минометов обстреляли Миропольскую громаду. Там, по словам главы области, было 16 прилетов (120 мм калибра). В результате обстрела повреждено частное домохозяйство, там загорелся сеновал.

30 ноября утром россияне обстреляли Краснопольскую громаду. Там было 10 прилетов из САУ. Также из ствольной артиллерии враг вел огонь по Белопольской громаде, где разорвались 10 снарядов.

Следует отметить, что РФ не прекращает атаковать пограничные северные регионы Украины, обстреливая громады со своей территории. Так, 25 ноября враг попал в 5-этажный жилой дом в Середино-Будской громаде.

9 октября россияне дроном обстреляли центр села Митрополье Сумского района, где убили 41-летнюю мать троих детей, старший сын женщины и муж служат в ВСУ.

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