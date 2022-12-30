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Россияне в очередной раз обстреляли три громады в Сумской области: зафиксировано почти 100 прилетов

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
356
Время на прочтение
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Россияне в очередной раз обстреляли три громады в Сумской области: зафиксировано почти 100 прилетов

Фото: Национальная полиция Украины

РФ не перестает обстреливать приграничные регионы Украины.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли пограничные громады Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Так, после 21 часа вечера, 29 декабря, россияне из минометов обстреляли Шалыгинскую громаду. Было 15 прилетов. Около полуночи, 29 декабря, враг ударил из САУ (19 прилетов) по Зноб-Новгородской громаде.

Сегодня, 30 декабря, после 8 часов утра противник из минометов обстрелял Миропольскую громаду. Было 60 прилетов.

Информация о последствиях уточняется, добавил Живицкий.

Обстрелы Сумской области

Напомним, что Россия почти каждый день атакует приграничные регионы Сумской области со своей территории. Как правило, в результате этих обстрелов страдают мирная инфраструктура и гражданские люди.

Так, 30 ноября в результате обстрела россиянами Белополья погиб 15-летний мальчик, возвращавшийся на велосипеде домой. Буквально в 5 метрах от дома парня и догнал вражеский осколок, ребенок скончался на месте.

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Дата публикации
Просмотры
356
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