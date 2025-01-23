Россияне в очередной раз расстреляли шестерых украинских военнопленных — соцсети

Россияне снова расстреляли шесть украинских военных. Они сдались в плен.

Об этом сообщают соцсети.

Это очередное ужасающее военное преступление армии РФ против безоружных украинских пленных.

По этическим соображениям ТСН.ua не обнародует видео, на котором зафиксирован циничный расстрел российскими террористами украинских бойцов. Она содержит чувствительные кадры.

Реакция военного

Военный с позывным "Осмaн" Станислав отреагировал на расстрел бойцов ВСУ. По его словам, россияне поступают так не только с нашими воинами – они с легкостью расстреливают и своих.

"Жаль ребят, жаль, что их не подготовили нормально и не доказали вовремя информацию о продвижении врага. Оценивая определенные факторы, могу заключить, что расстрелянные были не пехотинцами", — подчеркнул он.

В смерти защитников должна не только армия РФ, добавляет он, но и их командир.

Ранее кафиры в Донецкой области казнили четырех бойцов 110 отдельной механизированной бригады ВСУ, сдавшихся в плен. Очередное военное преступление зафиксировано на Времивском направлении.

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