Россияне в оккупированном Крыму пытаются починить Керченский мост (фото)

Оккупанты показали, как в Крыму ремонтируют Керченский мост. Туда пригнали тяжелую технику и пытаются починить одну из разрушенных секций.
Россияне в оккупированном Крыму пытаются починить Керченский мост.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Так, оккупанты пытаются починить разрушенную секцию моста. Туда пригнали тяжелую технику, работают специалисты.
Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Оккупационные власти Крыма сообщают, что на одном из участков переправы загорелась цистерна с топливом. Кроме этого, в России проводят опрос о возвращении Крыма под контроль Украины.
Читайте также:
- Люди плакали, когда увидели хлеб: до деоккупированных сел Харьковщины доезжает первая помощь
- Швейцария ввела новые санкции против россиян, причастных к "референдумам" в Украине
- Где ВСУ проводят контрнаступление и что совершает российская армия: появилась новая карта боевых действий