Россияне в оккупированном Крыму пытаются починить Керченский мост (фото)

Оккупанты показали, как в Крыму ремонтируют Керченский мост. Туда пригнали тяжелую технику и пытаются починить одну из разрушенных секций.

Россияне в оккупированном Крыму пытаются починить Керченский мост.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Так, оккупанты пытаются починить разрушенную секцию моста. Туда пригнали тяжелую технику, работают специалисты.

Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Оккупационные власти Крыма сообщают, что на одном из участков переправы загорелась цистерна с топливом. Кроме этого, в России проводят опрос о возвращении Крыма под контроль Украины.

Читайте также: