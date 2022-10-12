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Россияне в оккупированном Крыму пытаются починить Керченский мост (фото)

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Россияне в оккупированном Крыму пытаются починить Керченский мост (фото)

Фото: соцмережі

Оккупанты показали, как в Крыму ремонтируют Керченский мост. Туда пригнали тяжелую технику и пытаются починить одну из разрушенных секций.

Россияне в оккупированном Крыму пытаются починить Керченский мост.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Так, оккупанты пытаются починить разрушенную секцию моста. Туда пригнали тяжелую технику, работают специалисты.

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Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Оккупационные власти Крыма сообщают, что на одном из участков переправы загорелась цистерна с топливом. Кроме этого, в России проводят опрос о возвращении Крыма под контроль Украины.

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