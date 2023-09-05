Россияне в отчаянии позволяют голосовать на фейковых "выборах" с паспортом Украины — Гуменюк

Российские оккупанты столкнулись с нежеланием украинцев на временно захваченных территориях участвовать в фейковых выборах.

Из-за игнорирования украинцами российских псевдовыборов, оккупанты ходят к людям, заставляя голосовать даже по паспорту Украины.

Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Выборы они провозгласили, а участников этих выборов нет. Местное население не собирается участвовать в этом", – сказала Гуменюк.

По ее словам, оккупанты рассчитывали принудительно паспортизировать все население оккупированных территорий, но у них не получилось. Поэтому россияне вынуждены признать, что выборы будут проводиться и по украинским паспортам. Логику окупантов сложно понять, говорит Гуменюк.

"Все, что они могут сейчас делать — занимают себя в скучном ожидании, когда же придут Силы обороны, потому что тогда они будут точно знать, что им делать — бежать", — пошутила Гуменюк о захватчиках.

Спикер Сил обороны юга добавила, что список так называемых кандидатов в оккупационные органы "власти" сегодня уже известен, и с предателями будут работать правоохранительные органы.

"Список так называемых кандидатов на "выборах" известен. Местное население очень щедро делится этой информацией, кто максимально активен в этом процессе. Вся эта информация собирается, обобщается и будет реализована, как только Силы обороны начнут властвовать на левобережной Херсонщине", — отметила Гуменюк.

Напомним, в Крыму во время уточнения списков для голосования на псевдовыборах данные мужчин передают в местные военкоматы.

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