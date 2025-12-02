Россияне в Покровске уже 120 дней: ISW о ситуации в городе и шокировочных потерях захватчиков

Покровск. / © Getty Images

Армия РФ действует в Покровскую Донецкую область более 120 дней, но российские войска не захватили весь город.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск 1 декабря сообщил, что захватчики погрязли в городских боях в Покровске, вопреки предварительным заявлениям военного и политического руководства России о том, что, мол, они окружили украинские войска в городе.

Корпус сообщил, что украинские войска убили 1221 русского солдата и ранили 545 в агломерации Покровска в ноябре 2025-го. В частности, 519 убитых и 131 ранены только в самом городе.

Таким образом, ISW продолжает оценивать, что войска РФ понесли значительные потери в своей многомесячной кампании по захвату Покровска.

Кроме того, корпус сообщил, что украинские войска сохраняют основные и запасные маршруты ротации в Мирнограде и недавно провели ротацию войск в городе. Заявления корпуса указывают, что Силы обороны, по всей вероятности, сохраняют способность пополнять запасы своих сил в этом городе, несмотря на блокирование Россией украинских наземных линий связи между Покровском и Мирноградом.

"ISW не обнаружила доказательств того, что российские войска завершили захват Покровска. Кремль, возможно, объявил о захвате Покровска преждевременно 1 декабря – как и многих других населенных пунктов в Украине – в рамках когнитивной войны с целью повлиять на ход американо-российских переговоров в Москве 2 декабря", - констатируют в ISW.

Покровск. Карта ISW.

Напомним, украинские военные сообщили, что россияне накапливают силы в Покровске, воспользовавшись плотным туманом, державшимся над городом. Такие погодные условия усложнили работу воздушной разведки: ограниченная видимость лишает возможность эффективно выявлять и уничтожать противника.

По данным DeepState,оккупанты продолжают распыляться по Покровску и его окрестностям, пытаясь установить физический контроль в городе. Больше фиксаций россиян осуществляется в центральной и северной частях города, поскольку к южной летает все меньше и меньше экипажей БпЛА.