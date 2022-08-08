Россияне в последние дни увеличили интенсивность ракетных ударов по Украине: эксперт объяснил, с чем это связано

Российские оккупанты увеличили интенсивность ракетных обстрелов, потому что хотели "поздравить" украинских военных с Днем воздушных сил ВСУ.

Россияне в последние дни увеличили интенсивность ракетных ударов. Таким образом, они хотели "отплатить" и "поздравить" ВСУ с Днем воздушных сил.

Об этом в эфире ТСН сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

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“Вчера (7 августа, – ред.), как известно, был День воздушных сил ВСУ. Мы присоединялись к приветствиям, желали им большего количества пораженных целей и получения новой техники. И вчера было сразу сообщение о прилете ракеты в Винницкой области, где расположено командование Воздушных сил Украины. Российские войска так решили поздравить украинские силы, — подчеркнул Александр Мусиенко.

Также он добавил, что оккупанты уже традиционно обстреливают Харьков и Николаев, поскольку не имеют возможности захватить военным путем эти территории.

Напомним, что ВСУ во время контрнаступления первым могут уволить Мелитополь.

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