Россияне в последние дни увеличили интенсивность ракетных ударов по Украине: эксперт объяснил, с чем это связано

Российские оккупанты увеличили интенсивность ракетных обстрелов, потому что хотели "поздравить" украинских военных с Днем воздушных сил ВСУ.
Россияне в последние дни увеличили интенсивность ракетных ударов. Таким образом, они хотели "отплатить" и "поздравить" ВСУ с Днем воздушных сил.
Об этом в эфире ТСН сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.
“Вчера (7 августа, – ред.), как известно, был День воздушных сил ВСУ. Мы присоединялись к приветствиям, желали им большего количества пораженных целей и получения новой техники. И вчера было сразу сообщение о прилете ракеты в Винницкой области, где расположено командование Воздушных сил Украины. Российские войска так решили поздравить украинские силы, — подчеркнул Александр Мусиенко.
Также он добавил, что оккупанты уже традиционно обстреливают Харьков и Николаев, поскольку не имеют возможности захватить военным путем эти территории.
Напомним, что ВСУ во время контрнаступления первым могут уволить Мелитополь.
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