Россияне в Севастополе наращивают системы ПВО после взрывов в Крыму

Российский Черноморский флот увеличил радиолокационную зону для выявления украинских дронов.
В Севастополе заявили о наращивании средств противовоздушной обороны после недавних взрывов в Крыму.
Информацию об этом обнародовал командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов.
По его словам, вокруг полуострова создано единственное информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения.
«В этой связи силы и войска Черноморского флота решают задачу прикрытия пунктов базирования, важных военных объектов и критической инфраструктуры на территории Крымского полуострова от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, диверсионных групп противника, устранения минной опасности», – отметил Соколов.
Также Соколов добавил, что российский Черноморский флот увеличил радиолокационную зону для выявления украинских дронов.
Отметим, что прорыв наступательных подразделений Вооруженных сил Украины и выход на побережье Азовского моря будет означать блокаду для Крыма и временно оккупированной территории Херсонской области.
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