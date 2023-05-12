Россияне в Севастополе наращивают системы ПВО после взрывов в Крыму

В Севастополе заявили о наращивании средств противовоздушной обороны после недавних взрывов в Крыму.

Информацию об этом обнародовал командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов.

По его словам, вокруг полуострова создано единственное информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения.

«В этой связи силы и войска Черноморского флота решают задачу прикрытия пунктов базирования, важных военных объектов и критической инфраструктуры на территории Крымского полуострова от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, диверсионных групп противника, устранения минной опасности», – отметил Соколов.

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Также Соколов добавил, что российский Черноморский флот увеличил радиолокационную зону для выявления украинских дронов.

Отметим, что прорыв наступательных подразделений Вооруженных сил Украины и выход на побережье Азовского моря будет означать блокаду для Крыма и временно оккупированной территории Херсонской области.

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