Россияне в Сумской области беспилотником обстреляли сельский магазин: погиб один человек

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские оккупанты в воскресенье, 9 октября, беспилотником атаковали сельский магазин в Сумской области: на месте трагедии погиб один человек.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

"Один человек погиб. Беспилотник принес смерть прямо возле магазина в Мироновской ОТГ. Террористы, изверги и убийцы – так о россиянах должны знать во всем мире!", — подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Обстрелы Сумской области

Российские оккупанты с первых дней войны постоянно обстреливают приграничные населенные пункты Сумской области. Россияне уничтожают имущество украинцев, убивают домашних животных и людей.

На утро 9 октября россияне массированно обстреляли Сумскую область из РСЗО, САУ и минометов. Под обстрелы попали несколько пограничных с Россией общин. Из-за утренних обстрелов пострадавшие не зафиксированы.

8 октября россияне обстреляли села в Сумской области. Один мужчина из-за вражеской атаки получил травмы.

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