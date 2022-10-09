Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне в Сумской области беспилотником обстреляли сельский магазин: погиб один человек

Дата публикации
Просмотры
251
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне в Сумской области беспилотником обстреляли сельский магазин: погиб один человек

Скриншот с видео

Россияне обстреляли Мироновскую ОТГ.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские оккупанты в воскресенье, 9 октября, беспилотником атаковали сельский магазин в Сумской области: на месте трагедии погиб один человек.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

"Один человек погиб. Беспилотник принес смерть прямо возле магазина в Мироновской ОТГ. Террористы, изверги и убийцы – так о россиянах должны знать во всем мире!", — подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Обстрелы Сумской области

Российские оккупанты с первых дней войны постоянно обстреливают приграничные населенные пункты Сумской области. Россияне уничтожают имущество украинцев, убивают домашних животных и людей.

На утро 9 октября россияне массированно обстреляли Сумскую область из РСЗО, САУ и минометов. Под обстрелы попали несколько пограничных с Россией общин. Из-за утренних обстрелов пострадавшие не зафиксированы.

8 октября россияне обстреляли села в Сумской области. Один мужчина из-за вражеской атаки получил травмы.

Читайте также:

"Россия убивает все живое" – сотни людей выступили за спасение животных в Украине

"Россия убивает все живое" – сотни людей выступили за спасение животных в Украине

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
251
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация