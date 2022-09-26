Россияне в сутки обстреляли 12 населенных пунктов: в Генштабе рассказали, какие направления пострадали больше всего

От обстрелов российскими оккупантами за сутки пострадали 12 населенных пунктов.

Россияне в сутки обстреляли 12 населенных пунктов. В частности – Запорожье, Марганец, Мусиевка, Никополь, Потёмкино, Осокоровка, Николаев и Очаков.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Как отмечается, на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии.

На Слобожанском направлении оккупанты вели огонь в районах населенных пунктов Одноробовка, Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Гатище, Кучеровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Сеньково, Каменка и Голубовка;

На Краматорском направлении – Новоселовка, Щурово, Диброва, Озерное, Закотное, Северск, Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Веселое и Белогоровка;

На Бахмутском направлении – Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Веселая Долина, Клещевка, Одрадовка, Зайцево и Майорск;

На Авдеевском направлении – Первомайское, Авдеевка, Водяное, Опытное, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;

На Новопавловском направлении – Времовка, Угледар, Павловка, Никольское и Егоровка.

На Запорожском направлении – Зеленое Поле, Новоселка, Успеновка, Новополье, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское и Новоандреевка.

На Южнобужском направлении от артиллерийского огня пострадали более 35 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.

Напомним, что во временно оккупированном Херсоне раздались взрывы.

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