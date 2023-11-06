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Россияне в сутки выпустили рекордное количество авиабомб по Херсонщине

Россияне в сутки выпустили рекордное количество авиабомб по Херсонщине

Из-за вражеских обстрелов возникают пожары / Фото: Associated Press

Обошлось без жертв и пострадавших.

Россияне каждый день атакуют деоккупированную территорию Херсона. Всего за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам Херсонщины 87 авиабомб – самое большое количество за все время.

Об этом сообщили в МВД

"Вечером российские военные ударили по городу Херсон. Повреждены 4 многоэтажных дома, в одном из них разрушены перекрытия в квартире. К счастью, обошлось без пострадавших. Около 3 ночи враг снова обстрелял город. Повреждены два частных дома. Кроме этого, ночью оккупанты нанесли 12 авиаударов по селу Крынки и городу Берислав", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • В течение суток на Херсонском направлении российские военные нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Республиканец, Львово, Тягинка и из артиллерии обстреляли Херсон.
  • Армия РФ сбросила с беспилотника взрывчатку возле продуктового магазина Бериславе в Херсонской области. Ранены два человека, их госпитализировали.

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