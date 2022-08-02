Россияне в Украине изменили план наступления: экс-замначальника Генштаба рассказал о планах оккупантов

Разведка Великобритании недавно сообщала, что оккупанты меняют план наступления в Украине. Украинские военные эксперты тоже предполагают, что враг сейчас собирает силы и восстанавливает количество техники.

Российские оккупанты в Украине изменили план наступления. Сейчас они укрепляют свои резервы, создают танковый корпус и набирают батальонные тактические группы.

Об этом сообщил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

“Сейчас происходит следующее: генштаб РФ оценил свои возможности, резервы. Они значительно укрепляют их. Возобновили до 115 батальонных тактических групп. Кроме того, к середине августа они планируют создать 35-й танковый корпус, насчитывающий до 300 танков. Каждая административная единица РФ готовит по одному батальону, оснащая, обучая военных”, – объяснил Игорь Романенко.

Он также добавил, что оккупанты на Херсонское направление уже завезли подразделение воздушно-десантных войск, насчитывающее до восьми тысяч россиян. Военные преступники РФ, где могут, собирают технику и передают ее туда.

“Железнодорожная поставка не успевает выполнять эти задачи. Россия приостановила на время пассажирские перевозки по Крымскому мосту, чтобы обеспечить проход военных эшелонов. Все свои резервы они сосредоточивают на южном направлении, чтобы не только не дать нам возможность отразить оккупированные земли, но и на Запорожском, Криворожском, Херсонском направлениях нанести нам поражение, а еще лучше организовать наступление на Николаев. Потому они его так и обстреливают. А дальше – Одесса и Приднестровье”, — отметил генерал-лейтенант.

Напомним, что в оккупированных населенных пунктах Запорожской области россияне угрожают отбирать у родителей детей.

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