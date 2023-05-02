Россияне в Украине охотятся на ЗРК Patriot: эксперт раскрыл новый метод оккупантов

Российские оккупанты охотятся в Украине на зенитно-ракетные комплексы в Patriot.
Оккупанты в Украине пытаются охотиться на зенитно-ракетные комплексы в Patriot, которые нам передали международные партнеры.
Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
По его словам, в ближайшее время для россиян будет идея-фикс поиска зенитно-ракетных комплексов Patriot.
"Видимо, для них на ближайшее время это будет идеей фикс – найти и уничтожить ЗРК Patriot", — подчеркнул Александр Коваленко.
Найти ЗРК они пытаются благодаря ракетам Х-55, которые недавно запускали по Украине. Единственная разница в том, что эти ракеты были без боевой части.
"То есть использовались как болванки, для истощения ПВО и отвлечения внимания. Так же следует понимать, что такие болванки используют и для раскрытия ПВО", — подчеркнул эксперт.
Напомним, что армия РФ вывела в Черное море десять кораблей, из них один – носитель крылатых ракет "Калибр".
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