Россияне в Украине охотятся на ЗРК Patriot: эксперт раскрыл новый метод оккупантов

Российские оккупанты охотятся в Украине на зенитно-ракетные комплексы в Patriot.

Оккупанты в Украине пытаются охотиться на зенитно-ракетные комплексы в Patriot, которые нам передали международные партнеры.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, в ближайшее время для россиян будет идея-фикс поиска зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Видимо, для них на ближайшее время это будет идеей фикс – найти и уничтожить ЗРК Patriot", — подчеркнул Александр Коваленко.

Найти ЗРК они пытаются благодаря ракетам Х-55, которые недавно запускали по Украине. Единственная разница в том, что эти ракеты были без боевой части.

"То есть использовались как болванки, для истощения ПВО и отвлечения внимания. Так же следует понимать, что такие болванки используют и для раскрытия ПВО", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что армия РФ вывела в Черное море десять кораблей, из них один – носитель крылатых ракет "Калибр".

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