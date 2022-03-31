Россияне в Украине сбили собственный самолет и используют "вагнеровцев" как пушечное мясо – британская разведка

Россияне в Украине сбили собственный самолет и используют "вагнеровцев" как пушечное мясо – британская разведка

В рядах армии РФ – низкий моральный дух, сложности с материально-техническим обеспечением и большие потери.

Российские оккупанты в Украине дезорганизованы, саботируют приказы руководства и даже сбили собственный самолет.

Об этом сообщил директор британского агентства радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флемминг, информирует GCHQ.

По его словам, в рядах армии РФ низкий моральный дух, сложности с материально-техническим обеспечением и большие потери.

Флемминг сообщил, что Россия использует наемников и иностранных боевиков для увеличения своих сил. В частности, группу "Вагнера", действующую в Украине с 2014 года.

"Группа "Вагнера" работает как теневое отделение российских военных, обеспечивая более рискованные операции", — говорит британский разведчик.

Он сообщил, что группировка ППК "Вагнер" сейчас готова отправить большое количество личного состава в Украину, чтобы воевать вместе с российскими военными. Эти солдаты, по мнению Флеминга, будут использованы в качестве пушечного мяса, чтобы ограничить потери кадровых российских военных.

Флеминг считает, что Путин допустил стратегическую ошибку и переоценил способность своей армии одержать скорую победу в войне против Украины.

"Мы считаем, что советники Путина боятся сказать ему правду, но масштабы этих ошибочных суждений должны быть понятны режиму. Война в Украине стала его личной войной, за которую расплачиваются ни в чем не повинные люди", — сказал директор британского агентства радиоэлектронной разведки.

Ранее разведка США заявила о недоверии президенту РФ к Минобороне.

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