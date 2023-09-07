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Россияне в захваченном Мариуполе придумали странный способ отмывания денег

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Россияне в захваченном Мариуполе придумали странный способ отмывания денег

Российские оккупанты в Мариуполе. / Фото: Associated Press

Российские оккупанты во временно захваченном Мариуполе решили отмыть денег в местных "оригинальным" способом.

Мариупольцам продают сим-карты мобильного оператора только вместе со средством для мытья полов.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет со ссылкой на местную жительницу.

"Женщина пришла в почту на улице Куприна, 11, чтобы купить пакет мобильной связи Феникс. Но ей ответили, что он продается только вместе со средством для мытья полов. Плохую связь мариупольцам предлагают отмывать средствами, а оккупанты так отмывают себе деньги", – говорят в Мариупольском горсовете.

Напомним, власти Мариуполя показали, что осталось от Азовского рынка в Мариуполе, который до полномасштабного вторжения России был крупнейшей торговой точкой города.

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