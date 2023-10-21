Россияне в Запорожской области потеряли в пять раз больше артиллерии, чем ВСУ — WSJ

Армия Российской Федерации в Запорожской области потеряла в пять раз больше артиллерии, чем Вооруженные силы Украины. В частности, этому способствует находчивость украинских войск.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Авторы материала пишут, что около 70% боевых потерь ВСУ являются результатом артиллерийских ударов оккупантов. Именно поэтому уничтожение русской артиллерии практически помогает спасать жизнь защитников.

Украина имеет преимущество в точности артиллерии РФ. Впрочем, у российских захватчиков все еще есть большее количество орудий и артустановок. Уничтожать вражескую артиллерию помогает западное вооружение и изобретательность украинских военных, отмечают WSJ. Таким образом ВСУ удалось завоевать паритет, где оккупационная российская армия ранее имела преимущество.

По данным независимой группы аналитиков WarSpotting, отслеживающей задокументированные потери техники с обеих сторон, с начала контрнаступления ВСУ в июне было уничтожено 177 российских орудий и реактивных систем залпового огня. В Запорожской области уничтожены 92 единиц артиллерийской техники россиян, в то время как Украина потеряла 19 единиц.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 20 октября 2023-го, уничтожены около 800 оккупантов. В целом, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 292850 солдат армии Российской Федерации. Также враг потерял 5063 танка, 822 РСЗО и 320 самолетов.

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