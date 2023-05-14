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Россияне вдвое увеличили количество ракетоносителей в Черном море: в ОК "Юг" оценили угрозу

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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894
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Россияне вдвое увеличили количество ракетоносителей в Черном море: в ОК "Юг" оценили угрозу

Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море / Фото: Associated Press

В акватории корабельная группировка противника состоит из десяти единиц.

Россияне вдвое увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Максимальный залп – до 25 "Калибров".

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Отмечается, что угроза атаки остается высокой. В настоящее время в акватории корабельная группировка противника состоит из десяти единиц.

"Группировка маневрирует между мысом Тарханкут и Новороссийском. Изготовка — четыре ракетоносителя, один из которых подводный, максимальное снаряжение — до 25 "Калибров". Часть ракет враг выпустил во время ночной ракетной атаки", — уточнили в командовании.

Напомним, во вторник, 9 мая, над акваторией Черного моря был замечен американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

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Дата публикации
Просмотры
894
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