Россияне ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях – сводка Генштаба

Армия Российской Федерации сосредотачивает главные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Херсонском направлении оккупанты обороняются.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ 8 декабря.

За прошедшие сутки противник нанес два ракетных и три авиационных удара, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. Ударам РФ подверглись объектам гражданской инфраструктуры городов Купянск, Золочев и Очаков.

Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Сиверском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Хреновка и Гремяч Черниговской области и Середина-Буда и Чернецкое Сумской области.

На Слобожанском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районам населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелеча, Зеленое, Терновая, Старица, Варваровка, Двуречная и Каменка Харьковской области. Авиационный удар оккупанты нанесли неподалеку от Каменки.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Совершил обстрелы по районам населенных пунктов Берестово, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Песчаное Луганской области.

На Лиманском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площанка и Невское в Луганской области и Торское и Григорьевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы тридцати населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Верхнекаменское, Берестово, Белогоровка, Веселое, Благодатное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Враг нанес удары силами оперативно-тактической и армейской авиации по районам населенных пунктов Спирное, Клищиевка, Северное, Каменка, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении враг обороняется. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы позиций наших войск вблизи населенных пунктов Угледар, Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы двадцати двух населенных пунктов. В частности, это – Времовка и Новополь Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное Запорожской области. Также оккупанты задействовали авиацию для ударов по районам Малых Щербаков и Степного.

На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил танковые и артиллерийские обстрелы районов семнадцати населенных пунктов. Среди них — Качкаровка, Монастырское, Новоберислав, Берислав, Львов, Ивановка, Новотягинка, Инженерное, Приднепровское и Антоновка Херсонской области и окрестности города Херсон.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 5 пунктов управления, 8 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.

Напомним, Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 8 декабря 13 кораблей, один из которых – носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом в четыре ракеты.

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