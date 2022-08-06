Россияне ведут наступление в направлении Бахмута, продолжаются бои – Генштаб

Российские захватчики сосредотачивают усилия в Доннецкой области, в частности на Бахмутском направлении.

Армия агрессора России ведет наступление в направлении Бахмута. По состоянию на утро субботы, 6 августа, продолжаются боевые действия.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Кроме того, оккупанты ведут наступательные бои в направлениях Яковлевка — Вершина и Кодема — Зайцево. Впрочем, там захватчики успеха не имели, а потому отошли.

В Генштабе отмечают, что в Бахмутском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов Бахмутское, Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Северное и Вершина. Россияне нанесли авиаудары вблизи Зайцева, Соледара, Бахмута и Берестового.

Напомним, начались 164 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты ведут наступательную операцию на Донецкому направлению. Детальнее о ситуациях на фронте по состоянию на утро 6 августа — в сводке Генерального штаба ВСУ.

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