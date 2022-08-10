Россияне вели разведку боем неподалеку от Лозового на Херсонщине, однако отступили — Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на юге Украины.
В Южнобужском направлении основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занимаемых позиций.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 10 августа.
Захватчики пытаются изо всех сил помешать продвижению украинских войск. Враг продолжает активно применять беспилотники для воздушной разведки.
Оккупанты обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Лиманы, Луч, Александровка, Новониколаевка, Мирное, Благодатное, Кобзарцы, Княжевка и Трудолюбовка.
Враг нанес авиационные удары в районах Андреевки, Ольгиного и Новогригорьевки. Пытался вести разведку боем недалеко от Лозового.
Однако попал под точный огонь украинских воинов, понес потери и хаотично отступил.
Напомним, что украинские воины нанесли захватчикам значительные потери на Харьковском направлении.
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