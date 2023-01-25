Россияне вербуют белорусов, чтобы отправить их для работы на ЗАЭС: заявление "Энергоатома"

На временно оккупированную россиянами Запорожскую АЭС агрессор, по всей вероятности, собирается завезти ремонтников из Беларуси. Речь идет об около 150 специалистах, работавших на Белорусской АЭС.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

Специалисты говорят, что украинским атомщикам к сотрудничеству российским оккупантам не удается. Поэтому, очевидно, оккупанты хотят завезти белорусов, чтобы те на скорую руку чинили повреждения в результате обстрелов, которые сами же россияне и устраивают.

"Рашисты пытаются завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни белорусских ремонтников. Оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то справиться на ней. Поэтому есть вероятность, что захватчики привезут на украинский атомный объект около 150 специалистов по ремонту, работавших на Белорусской АЭС", — говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" добавили, что даже несмотря на обещания и угрозы в оккупантов нет достаточного количества квалифицированного персонала для работы на ЗАЭС, которое россияне незаконно захватили и удерживают там военных, оружие и технику.

"Даже, несмотря на то, что в ход идут все методы — от обещаний "золотых гор" до угроз, запугивания и плена — количества квалифицированного персонала на станции катастрофически не хватает", — сказано в заявлении "Энергоатома".

Ситуация на ЗАЭС

Энергодар Запорожской области россияне захватили в марте 2022 года и тогда обстреляли саму ЗАЭС.

Войска РФ превратили ЗАЭС в военную и ремонтную базу, а также пытаются назначить ей "эксплуатационную организацию".

Как сообщал президент Владимир Зеленский в декабре, на территории Запорожской АЭС находится около 500 вооруженных российских оккупантов.

В середине января российские оккупанты лишили пропусков на ЗАЭС и доступа на предприятие почти 1500 работников, отказавшихся получать паспорта РФ и подписывать договор с "Росатомом".

Также российские оккупанты незаконно изменили юридический адрес ЗАЭС, фейково "переподчинив" Москве.

Несколькими днями ранее стало известно, что из-за отказа части украинского персонала ЗАЭС сотрудничать с оккупантами, а также нехватки собственных кадров россияне не могут ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки станции.

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