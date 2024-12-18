Россияне вербуют для войны наемников из Алжира: в ГУР рассказали детали

Россияне вербуют наемников из Алжира для войны против Украины. Один из них на днях был убит во время боев в Запорожской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"15 декабря 2024 во время боев в Запорожской области был убит российский наемник из Алжира Талеб Набиль, который воевал против Украины в составе армии государства-агрессора России", — объяснили в ГУР.

Известно, что Набиль был завербован россиянами из состава военного контингента РФ в Алжире в начале марта 2024 года. В июне-июле алжирец уже принял участие в ведении боевых действий против Украины на Донбассе.

В сентябре сообщил родственникам о том, что "отправляется на войну вглубь украинской территории". ГУР пишет, что сестра убитого наемника утверждает, что россияне завербовали брата на войну против Украины путем обмана.

"Сначала его знакомый сказал, что их отправят в Европу, он хотел попасть в Европу. Но потом Набиль понял, что знакомый обманул его, и ему предложили лишь подписать контракт с российской армией на год. Они пообещали, что после года службы ему дадут российское гражданство и ежемесячную зарплату. В конце концов, они улетели из Алжира прямо в Россию", – рассказала женщина.

По словам сестры убитого, вместе с Набилем в составе российских оккупационных войск было еще двое наемников из Алжира – они тоже погибли.

Сотрудники ГУР подчеркнули, что количество алжирских наемников в составе российских оккупационных войск устанавливается, а их идентификация продолжается.

По состоянию на 18 декабря 2024 года идентифицированы 22 российских наемника из Алжира:

Ахмед Бача — 09.12.1995 г.р.,

Фарес Бенсиаммар – 12.03.1998 г.р.,

Алла Буджена — 11.07.2004,

Ильяз Будиниа — 27.04.1994 г.р.,

Хамза Буино — 26.11.1983 г.р.,

Абделлах Буледжуиджа – 23.11.1994 г.р.,

Мохаммед Бурас — 02.08.2003 г.р.,

Юсеф Бухджер — 20.11.1996 г.р.,

Хуссем Джебаблия – 08.12.1989 г.р.,

Мохаммед Йетту — 16.07.1985 г.р.,

Абусов Лаичи — 19.04.2002 г.р.,

Камель Летайеф – 11.04.2000 г.р.,

Мохаммед Лефрейд — 16.09.1983 г.р.,

Хишем Матрах – 06.06.1989, г.р.,

Науфель Матугуи — 25.04.1997 г.р.,

Ватат Нками — 22.05.1976 г.р.,

Иссам Реззуг — 06.08.1997 г.р.,

Мохаммед Саддики — 12.06.1990 г.р.,

Захр Сидум – 30.11.1997 г.р.,

Набиль Талеб — 19.01.1990-15.12.2024,

Сиф Телахет – 15.03.1994 г.р.,

Исмаил Шерки – 06.06.1994.

Напомним, РФ отправляет иностранных наемников в "мясные штурмы" на войну против Украины.

К слову, в российском Красноярске силовики задержали сотни трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, недавно получивших гражданство РФ. Им были вручены повестки.