Россияне вербуют их: Данилов оценил риски нападения белорусов на Украину

Наступления со стороны Беларуси, с территории которой РФ регулярно бомбит Украину, по данным разведки, сейчас не будет.

Впрочем, Российская Федерация вербует граждан Беларуси для участия в войне против Украины. Но тех белорусов, которых оккупантам удается убедить, не так много. Их оккупанты отправляют через свою территорию.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью LB.ua.

По его словам, Беларусь является оккупированной территорией. И из-за опасности украинская сторона следит за развитием событий, в частности, и за вербовкой белорусов.

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"Будут ли они наступать, будут ли оттуда делать какие-то вещи… Я могу сказать, что мы контролируем эту ситуацию, мы получаем каждый день данные разведки по тем делам, которые там происходят. Мы понимаем, что происходит непосредственно в обществе, у тех граждан, которые имеют паспорт Беларуси На сегодняшний день Российская Федерация вербует, это правда, граждан Беларуси для участия в военной агрессии против нашей страны, но тех, кого они вербуют, отправляют через свою территорию, потому что их не так много. Будем наблюдать", — сказал Данилов.

Данилов подчеркнул, что все члены СНБО каждое утро получают отчеты за минувшие сутки, и там есть данные по Беларуси. Украинская сторона, по его словам, принимает определенные меры.

"У нас была проверка областей по поручению президента Украины, которые приграничны к Беларуси, насколько мы готовы будем встречать (белорусские войска. — Ред.), если будет открытое наступление со стороны Беларуси. Пока наша разведка считает, что этого не будет. Но покажет жизнь – будем с вами смотреть", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, в ГПСУ рассказали об усилении обороны границы на севере Украины и есть ли угроза повторного наступления РФ.

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