Россияне вернулись на подтопленные позиции: обстрелы Херсонской области снова усилились

Сейчас оккупанты преимущественно наносят удары с артиллерии и РСЗО.

Российские оккупационные войска вернулись на оставленные позиции, которые были подтоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Интенсивность обстрелов Херсонской области вновь возросла.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Российские военные начинают возвращаться на открывшиеся от большой воды позиции и усиливают обстрелы. В частности, против 16 июня их было около 40 в нашей зоне ответственности. Для ночного периода это достаточно высокая интенсивность", — пояснила она.

По ее словам, оккупанты возвращают минометные расчеты на позиции. Сейчас они преимущественно избивают из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"Появление таких единиц на тех позициях, которые были оставлены ими, нами не остается незамеченным. За прошедшие сутки мы отменяли три больших пушки, которые наносили удар крупными калибрами по правому берегу", — добавила представительница ВСУ.

Ситуация в Херсонской области

Уровень воды в регионе снижается. По состоянию на минувшие сутки он стал меньше на 0,4 м, поэтому составляет более 2 м. В течение 15 июня оккупанты 54 раза обстреляли мирные населенные пункты области, выпустив 223 снаряда.

Между тем, местные жители обнаруживают тела погибших, которые следуют в затопленных населенных пунктах. Власти получают много сообщений о без вести пропавших людей.

Экологи провели анализ проб воды из Днепра в районе Антоновского моста. В воде имеется уровень превышения некоторых веществ. В частности железа. Нефтепродуктов в воде не обнаружено.

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