Россияне вероятно готовят теракт в больнице на оккупированной территории – ЦНС

Российские военные намерены осуществить обстрел одной из больниц на оккупированной Луганщине для того, чтобы обвинить в этом вооруженные силы Украины. По информации подполья, россияне планируют ударить по отделению с гражданскими.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупационная администрация врага на временно оккупированных территориях Луганщины испытывает серьезные проблемы с настроениями местного населения. Ключевым является обостренный гуманитарный кризис в регионе. Одной из причин является переход гражданских медицинских учреждений на обслуживание российских военных. В частности простых жителей просто выгоняют из больниц или отказываются предоставлять услуги", – объяснили в ЦНС.

Жители временно оккупированной территории призывают быть максимально внимательными у объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, Россия планирует мобилизовать школьников на оккупированных территориях. Оккупанты составляют списки детей, чтобы мобилизовать на войну сразу после выпуска из школы.

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