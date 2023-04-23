Россияне, вероятно, готовятся к штурму Угледара: в Силах обороны рассказали о тактике РФ

За сутки враг 6 раз нанес удары по Угледару из авиации.

Российские войска, вероятно, готовят штурмовые действия в районе Угледара.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, сегодня на этом направлении не враг не ведет активных боевых действий, что может сигнализировать о подготовке к более масштабной атаке.

"Утратив много личного состава на Авдеевском и Марьинском направлениях, я думаю, что враг в ближайшее время сосредоточит внимание опять-таки на Угледарском направлении. Это мое мнение", — добавил он.

Дмитрашковский рассказал, что вчера враг 6 раз нанес удары по Угледару из авиации.

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"Враг придерживается тактики выжженной земли. Это делается для того, чтобы нашим защитникам не было возможности в любом месте держать оборону. Уничтожаются дома, военным сленгом говорят разбирают дома поверх за этажом и это происходит как в Бахмуте, так и на Угледаре", — отметил он. он.

Напомним, российская Федерация за прошедшие сутки нанесла 8 ракетных, 37 авиационных ударов и произвела около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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