Россияне, вероятно, захватили еще одно село на Харьковщине — ISW

Российские войска, вероятно, недавно захватили село Глубокое к северу от Липцев в Харьковской области.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные данные показывают, что российские войска, скорее всего, продолжают наступление на юг Глубокого и, возможно, захватили это село.

В частности, боец с позывным Мучной сообщил, что село перешло от россиян к "серой зоне". По его данным, за него идут бои — защитники Украины пытаются выбить россиян из этого села.

Напомним, РФ перебрасывает войска из Херсонщины на Харьковщину, поскольку ее войска здесь сильно погрязли и нужно подкрепление.

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