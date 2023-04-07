Россияне, вероятно, захватили западный берег реки Бахмутка — Жданов

В то же время, российские паблики дают информацию о том, что россияне несколько отводят свои силы из Угледара в сторону Волновахи и на Авдеевском направлении они тоже несколько забирают свои силы. Британская разведка заявила, что россияне несколько продвинулись и, возможно, по их данным, захватили западный берег реки Бахмутка.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов рассказал, что происходит по этим четырем направлениям.

“Из всех направлений, на мой взгляд, нужно выделить два — Авдеевское и Бахмутское. Там наиболее активные боевые действия, и там есть движение линии боевого столкновения. На остальных направлениях идут очень ожесточенные, но оппозиционные бои. Они пытаются атаковать, мы отбиваем атаки. Купянское направление вообще выпало, потому что они начали сосредотачивать артиллерию там для того, чтобы малыми силами за счет артиллерии создать этот огневый вал и попытаться продвинуться в направлении Купянска. Но наша артиллерия поработала, в районе Сватового погорели склады с боеприпасами, и сейчас российская артиллерия молчит”, — рассказал Олег Жданов.

По его словам, с ситуацией в Бахмуте – все понятно. Сейчас уже заканчиваются бойцы "Вагнера" и они вводят туда 98-ю воздушно-десантную дивизию.

“Она перехватывает инициативу и начинает штурмовые действия против наших войск. Мы постепенно отходим за счет не столько боевых действий, сколько за счет того, что они просто толпой человека выдавливают нас. Сейчас жестокие бои уже идут на западной части за центром. Центр перешел под контроль, к сожалению, русских войск. Основное направление их штурмовых действий – в направлении железнодорожной станции. Но мы очень хорошо держим там фланги, любые попытки наступать на флангах, чтобы перерезать трассу или с севера продвинуться в сторону оцепления, мы блокируем, отбиваем и надежно держим оборону”, — добавил военный эксперт.

Также он подчеркнул, что в самом городе бои идут упорные, но враг понемногу продвигается в сторону западной окраины. В Авдеевке с военной точки зрения происходят очень интересные события. оккупанты понимают, что Авдеевку штурмом не взять и второго Бахмута уже не будет.

“Кстати, в самой Авдеевке есть участки фронта, которые держатся с 24 февраля 2022 года. Поэтому они сразу же попытались обойти с севера и юга, чтобы попытаться окружить. На севере мы нанесли довольно серьезное поражение и остановились, а на юге периодически происходят атаки. Атаки зависят от того, когда они подвезут "свежее мясо". Как только прибывает резерв, через день-два начинаются массированные атаки. Из последнего следует отметить, что позавчера в Авдеевке на южном фасе они попытались атаковать наши позиции с помощью бронетехники. Но здесь сработал пример того, насколько эффективен миномет в борьбе с пехотой”, — подчеркнул Жданов.

Эксперт говорит, что наши минометчики фактически уничтожили пехоту, а затем началась работа по уничтожению бронетехники. По рассказам свидетелей, с поля боя никто не ушел. Все россияне и вся техника остались там догорать.

“Сейчас мы будем ждать резерва и очередных волн. Но пока ситуация вокруг Авдеевки немного стабилизировалась. Наш Генштаб, кстати, называет это проведением стабилизационных мер. В Марьинке позиционные бои идут очень жестокие и фактически некоторые районы или кварталы населенного пункта переходят из рук в руки и это происходит уже несколько месяцев. Большого продвижения хотя бы в одну сторону там нет. Постоянно двигается фронт, но не сильно – в пределах нескольких сотен метров”, — рассказал Олег Жданов.

Напомним, что для удачного контрнаступления Вооруженных сил необходимо завоевать преимущество в воздухе над российскими оккупантами.

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