Россияне везут на захваченную Запорожскую АЭС своих пропагандистов, чтобы показать "счастливую жизнь в оккупации"

Россияне везут на захваченную Запорожскую АЭС своих пропагандистов, чтобы показать "счастливую жизнь в оккупации"

Сотрудники АЭС посылают пропагандистов вслед за их кораблем.

Российские захватчики везут на Запорожскую АЭС своих пропагандистов и требуют от персонала говорить о "счастливой жизни в оккупации".

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Об этом сообщает "Энергоатом".

Известно, что на АЭС планируется прибыть ориентировочно 20 пропагандистов Кремля. Их целью является "показать счастливую жизнь украинцев в оккупации".

"Каратели требуют от наших атомщиков предоставлять пропагандистам комментарии о счастливой жизни под оккупацией, но те отказываются и посылают россиян вслед за их кораблем", — говорится в сообщении.

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