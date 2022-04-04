Россияне везут на захваченную Запорожскую АЭС своих пропагандистов, чтобы показать "счастливую жизнь в оккупации"

Сотрудники АЭС посылают пропагандистов вслед за их кораблем.
Российские захватчики везут на Запорожскую АЭС своих пропагандистов и требуют от персонала говорить о "счастливой жизни в оккупации".
Об этом сообщает "Энергоатом".
Известно, что на АЭС планируется прибыть ориентировочно 20 пропагандистов Кремля. Их целью является "показать счастливую жизнь украинцев в оккупации".
"Каратели требуют от наших атомщиков предоставлять пропагандистам комментарии о счастливой жизни под оккупацией, но те отказываются и посылают россиян вслед за их кораблем", — говорится в сообщении.
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