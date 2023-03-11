Россияне вкладывают своих раненых даже в гинекологию – Федоров

Россияне своих "трехсотых" вкладывают уже даже в гинекологию.

Об этом в сообщении в социальных сетях написал Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Раненых так много, что в Бердянске пришлось срочно выписывать всех пациенток из гинекологического отделения и размещать там россиян.

По данным Генштаба, после очередного огневого поражения медицинские учреждения переполнены российскими "трехсотыми".

Также читайте На что жалуются российские "мобики": эксперт объяснил обращения оккупантов к Путину

Напомним, по мнению военного эксперта Романа Свитана, в районе Запорожья нет достаточного количества российских сил и реальной военной задачи, поэтому враг не сможет захватить город.

Читайте также:

Россияне устроили новый террор в Запорожье | Кулеба