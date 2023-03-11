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Россияне вкладывают своих раненых даже в гинекологию – Федоров

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
456
Время на прочтение
1 мин
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Россияне вкладывают своих раненых даже в гинекологию – Федоров

Фото: Associated Press

На Запорожье оккупанты понесут потери.

Россияне своих "трехсотых" вкладывают уже даже в гинекологию.

Об этом в сообщении в социальных сетях написал Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Раненых так много, что в Бердянске пришлось срочно выписывать всех пациенток из гинекологического отделения и размещать там россиян.

По данным Генштаба, после очередного огневого поражения медицинские учреждения переполнены российскими "трехсотыми".

Напомним, по мнению военного эксперта Романа Свитана, в районе Запорожья нет достаточного количества российских сил и реальной военной задачи, поэтому враг не сможет захватить город.

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Дата публикации
Просмотры
456
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