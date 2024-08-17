Россияне влупили баллистикой по Сумам: появилась информация о пострадавших

Россияне атаковали Сумы, в результате чего ранены два человека.

В субботу, 17 августа, враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"В результате атаки травмировались два человека, повреждены 10 автомобилей, два многоквартирных дома, здание торгового центра. На месте происшествия работают все профильные службы", - говорят правоохранители.

По указанному факту следственные полиции возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Взрыв в Сумах 17 августа / Фото: Национальная полиция Украины

Взрыв в Сумах 17 августа / Фото: Национальная полиция Украины

Взрыв в Сумах 17 августа / Фото: Национальная полиция Украины

Взрыв в Сумах 17 августа / Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, по информации корреспондентов ТСН, взрыв прогремел около шести утра. Сразу после этого началась воздушная тревога. Прилетела баллистика прямо в жилой район города. Побило торговый центр, вынесло оконные стекла в соседней многоэтажке, во дворе сожгло припаркованные автомобили.

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