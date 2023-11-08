Россияне влупили кассетными боеприпасами по селу в Донецкой области: есть погибшие (фото последствий)

Россияне в очередной раз нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Донецкой области. Погибли три человека. Правоохранители уже расследуют этот факт нарушения законов и обычаев войны.

Российская армия 7 ноября нанесла удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня "Смерч" по селе Богатырь Волновахского района. В результате погибли местные жители.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

"В эпицентре попадания кассетных осколочно-фугасных боеприпасов оказалась плотная жилая застройка, рядом с которой отсутствуют какие-либо военные объекты", — подчеркнули в прокуратуре Донбасса.

Обстрел Донетчины 7 ноября / Фото: Донецкая областная прокуратура

Обстрел Донетчины 7 ноября / Фото: Донецкая областная прокуратура

В результате взрывов повреждено и разрушено более десятка частных домов. Под завалами одного из них, в кирпичном подвале, во время проведенных спасательно-изыскательских работ обнаружены тела трех погибших гражданских – это мужчина 58 лет, его 60-летняя жена, а также их 33-летний сосед.

Кроме домохозяйств, повреждены хозяйственные постройки и три автомобиля.

Обстрел Донетчины 7 ноября / Фото: Донецкая областная прокуратура

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские войска 108 раз обстреляли Херсонскую область в течение 7 ноября, выпустив 538 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В результате атак есть убитые и раненые.

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