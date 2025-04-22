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Россияне влупили по Запорожью: что известно о последствиях (обновлено)
В одном из районов города возник пожар.
Россияне днем 22 апреля устроили по Запорожью. Вероятно, не обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Бригады медиков направляются на место. Предварительно есть пострадавшие", — отметил Федоров.
Стало известно, что два человека ранены. Пострадавших доставляют в больницу.
Кадры момента удара
В Сети показали жуткие кадры, на которых зафиксирован момент удара РФ по жилому кварталу Запорожья.
Есть погибший человек
Впоследствии в ОВА констатировали, что атака россиян на Запорожье унесла жизни одного человека.
"69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли", — отметил Иван Федоров.
ОВА показала фото последствий
Позже Иван Федоров опубликовал фото последствий вражеских обстрелов.
Среди раненых – дети
Федоров детализировал: из-за российской атаки на Запорожье ранены двое детей.
"14-летний мальчик в тяжелом состоянии, 4-летний мальчик в состоянии средней тяжести", — отметил глава ОВА.
Медики оказывают всю необходимую помощь.
Спасатели работают на месте
Как отметил председатель ОВА Федоров, враг сбросил на город 2 КАБа. Один попал по инфраструктурному объекту, другой по густонаселенному жилому району. Всего в результате атаки пострадали 13 человек.
"Все коммунальные службы работают на месте. Спасательная операция должна завершиться через несколько часов", — отчитался он.
Последствия будут оценены позже.
Число пострадавших возросло
К сожалению, количество раненых в результате атаки россиян на Запорожье выросло до 15 людей. Шесть из них получили медицинскую помощь на месте. Все остальные пострадавшие доставлены в больницу.
Ранее в полиции сообщили, действительно ли Россия впервые атаковала Запорожье FPV-дронами.