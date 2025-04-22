Россияне влупили по Запорожью: что известно о последствиях (обновлено)

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Россияне днем 22 апреля устроили по Запорожью. Вероятно, не обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Бригады медиков направляются на место. Предварительно есть пострадавшие", — отметил Федоров.

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Дата публикации 11:55, 22.04.25 Количество просмотров 16 Враг ударил по жилому кварталу Запорожья

Стало известно, что два человека ранены. Пострадавших доставляют в больницу.

© Запорожский городской совет

Кадры момента удара

В Сети показали жуткие кадры, на которых зафиксирован момент удара РФ по жилому кварталу Запорожья.

Есть погибший человек

Впоследствии в ОВА констатировали, что атака россиян на Запорожье унесла жизни одного человека.

"69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли", — отметил Иван Федоров.

ОВА показала фото последствий

Позже Иван Федоров опубликовал фото последствий вражеских обстрелов.

Среди раненых – дети

Федоров детализировал: из-за российской атаки на Запорожье ранены двое детей.

"14-летний мальчик в тяжелом состоянии, 4-летний мальчик в состоянии средней тяжести", — отметил глава ОВА.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

Спасатели работают на месте

Как отметил председатель ОВА Федоров, враг сбросил на город 2 КАБа. Один попал по инфраструктурному объекту, другой по густонаселенному жилому району. Всего в результате атаки пострадали 13 человек.

"Все коммунальные службы работают на месте. Спасательная операция должна завершиться через несколько часов", — отчитался он.

Последствия будут оценены позже.

Число пострадавших возросло

К сожалению, количество раненых в результате атаки россиян на Запорожье выросло до 15 людей. Шесть из них получили медицинскую помощь на месте. Все остальные пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее в полиции сообщили, действительно ли Россия впервые атаковала Запорожье FPV-дронами.