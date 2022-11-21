Россияне во временно оккупированном Крыму продолжают скрытую мобилизацию — Генштаб

Россияне во временно оккупированном Крыму продолжают скрытую мобилизацию.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

Как отмечается, скрытая мобилизация продолжается в Симферополе. 19 ноября там состоялось совещание так называемых руководителей силовых структур с представителями управления города и председателями поселковых советов.

"Главным вопросом этого сборища было невыполнение определенных количественных показателей мобилизации. С целью решения указанной проблемы с 21 ноября 2022 года представители так называемых военных комиссариатов и полиции на указанной временно оккупированной территории начали вручение повесток под подпись", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Что известно о мобилизации в России

Фюрер Путин в конце сентября объявил о "долевой" мобилизации в России. Государство-агрессор планировало призвать в оккупационную армию от 300 тысяч до одного миллиона человек.

В то же время мобилизованные уже после того, как их отправили в Украину, начали жаловаться на плохое снаряжение и нехватку вооружения. Также часто в армии оккупантов происходят разные конфликты. Известно, что в поселке Солоты Белгородской области 15 октября трое военных устроили стрельбу на полигоне. Это произошло из-за того, что командир оккупантов назвал Аллаха трусом.

А в российском Владивостоке застрелился подполковник ВС РФ, отвечавший за работу с мобилизованными.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что мобилизованные, которые вернутся с войны, могут устроить в РФ переворот.

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