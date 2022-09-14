Россияне во время атаки на Кривой Рог повредили важный объект: без воды несколько районов города

Российские оккупанты во время обстрела Кривого Рога на Днепропетровщине повредили объект гидравлической инфраструктуры.
Оккупанты во время обстрела Кривого Рога 14 сентября попали в объект гидравлической инфраструктуры.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
"Криворожцы, пожалуйста, соблюдаем спокойствие. Ситуация контролируется. Эти оконченные твари нанесли удар по одному из объектов гидравлической инфраструктуры города. Мы понимаем, что делать. Подача воды на население уже началась, если до вас вода не дошла, то дойдет в ближайшее время. Более подробно писать не могу – читают орки", — подчеркнул Александр Вилкул.
Отметим, что, по данным областной военной администрации, россияне выпустили по Кривому Рогу семь ракет Х-22 из самолетов стратегической авиации. В настоящее время в городе несколько районов остаются без воды.
Также оккупанты попали в объект транспортной инфраструктуры. Пострадавших в результате атаки нет.
Напомним, что в Харьковской области ВСУ освободили 388 населенных пунктов.
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