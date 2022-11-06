Россияне во время литургии ракетами обстреляли монастырь: из-за испуга у послушника остановилось сердце

59-летний послушник четыре года прожил в храме.

Российские террористы в понедельник, 31 октября, массированно обстреляли Украину ракетами. Во время обстрелов пострадал Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь, принадлежащий УПЦ МП. Там как раз длилась литургия, поэтому от сердечного приступа умер послушник.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал настоятель монастыря отец Антоний.

Отец Антоний отметил, что из-за ракетных обстрелов пострадал монастырь. Была очень мощная ударная волна. Поэтому умер послушник монастыря 59-летний Вадим. Настоятель монастыря утверждает, что усопший физически не пострадал во время обстрела, однако вероятно из-за испуга у него остановилось сердце.

Покойный был родом из Киева, в монастыре жил последние 4 года. Из родственников у мужчины осталась только сестра, однако из-за инвалидности она не смогла приехать на похороны. Отец Антоний добавил, что россияне атаковали храм в то время, когда там шла служба.

"У нас упало паникадило и лампады попадали, был поврежден иконостас, пара окон вылетела", – рассказал отец Антоний.

Ракетный обстрел Украины

Российские террористы 31 октября в очередной раз массированно обстреляли Украину ракетами. Оккупанты выпустили по нашей стране 55 крылатых ракет, из которых 45 удалось сбить. После этого диктатор Путин признался в совершении военного преступления, заявив, что это была якобы месть из-за взрывов в бухте Черноморского флота.

Главное управление разведки Минобороны считает, что Россия и дальше будет уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру. Их цель – распространить панические настроения среди украинцев и дестабилизировать страну изнутри.

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