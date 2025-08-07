Россияне во время нового наступления уничтожают уникальный заповедник

Война в Украине / © ТСН

Российская оккупационная армия во время нового наступления в Харьковской области уничтожает природный парк «Двуречанский». На территории заповедной зоны проживало 270 видов фауны, которые включены в охранные перечни разного уровня.

Об этом сообщил журналист NV Сергей Окунев, освещающий новую волну наступления россиян вокруг города Купянск.

Он напомнил, что в начале зимы оккупантам удалось пересечь реку Оскол в районе Двуречной и закрепиться на правом берегу. Они расположились в парке «Двуречанский», который используют для накопления живой силы и последующих штурмов.

По словам журналиста, значительная часть редких животных и растений в парке была уничтожена в новом наступлении россиян 2025 года.

Спутниковые снимки фиксируют следы от пожаров, разрушения и т.п. Издание не публикует эти снимки из соображений безопасности для ВСУ.

Этот парк был поврежден в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, когда вся его территория находилась под временной оккупацией. Тогда захватчики уничтожили админздание парка и обстреливали его территорию.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются перебросить пехоту на западный берег реки Оскол, чтобы подготовить условия наступления на Купянск Харьковской области.