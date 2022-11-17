Россияне во время обстрела Харьковщины ранили полицейских и гражданское население (фото)

Российские оккупанты в результате ракетной атаки на Харьковщину ранили восемь человек. Травмы получили гражданские и полицейские.

Российские оккупанты 17 ноября нанесли ракетный удар по Харьковщине. Под огнем находились Изюмский и Купянский районы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, россияне утром 17 ноября нанесли ракетные удары по двум районам области. Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры в Изюмском районе. Пострадали четыре работника предприятия. Во время осмотра места происшествия российские военные повторно нанесли ракетный удар по Изюмщине: ранены четыре полицейских.

“Ночью и утром военные ВС РФ нанесли ракетные удары по Купянскому району. В результате обстрела полностью разрушено предприятие в городе Купянск. Прокуроры совместно со следователями полиции задокументировали последствия очередной вооруженной агрессии РФ в Харьковской области и собрали вещественные доказательства”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что львовские десантники освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. Один из российских оккупантов, услышав о наступлении ВСУ, совершил самоубийство.

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