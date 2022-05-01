Россияне во время поминальных дней могут нанести ракетные удары: в МВД обратились к украинцам

На поминальные дни в Украине Россия может провокации, поэтому граждан призывают быть очень осмотрительными и осторожными.
На Радоницу (Проводы, Родительскую субботу) в Украине, которая в этом году приходится на 3 мая, Россия может устроить провокации. Но каждый регион имеет свои традиции и злоумышленники могут реализовывать свои планы раньше.
Об этом со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает МВД.
Украинцы чаще всего приходят почтить память своих родных в выходные дни. Поэтому в этом году проводы проходят в разных уголках Украины с 30 апреля.
"В минувшие выходные оккупанты своими действиями показали, что не считают Пасху праздником примирения и совершали обстрелы мирного населения крылатыми ракетами по всей территории Украины", — говорится в сообщении.
В связи с возможными провокациями со стороны российской армии в поминальные дни и возможными ракетными обстрелами украинцам советуют:
- воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях и кладбищах;
- в случае объявления воздушной тревоги немедленно следовать к бомбоубежищу или укрытию.
Напомним, оккупанты стягивают в Украину "металлолом" со складов в России, чтобы идти в наступление на востоке.
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