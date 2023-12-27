Россияне во время штурма применяют все, что у них есть: военный объяснил тактику оккупантов

Количество россиян в таких штурмах таково, что бойцы ВСУ могут потратить весь свой БК.

Российские оккупанты во время штурма украинских позиций применяют все, что у них есть. Военные РФ плотно кроют огнем.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал солдат-штурмовик 3 роты 8 батальона 10 ОГШБ "Эдельвейс" Александр Миненко.

"Командир говорит нам в рацию, что мы лучшие, и от этого нам становится так, что мы действительно лучшие, и мы держим оборону. С их стороны летит все, летит просто все-все-все. И они очень плотно кроют огнем", – рассказал Александр Миненко.

По его словам, количество россиян в таких штурмах таково, что бойцы ВСУ могут потратить весь свой БК.

"Как в фильмах ужасов о зомби – такое самое впечатление от них... Перед ними падают, а они переступают, наступают и дальше бегут-бегут-бегут без остановки", — объясняет военный.

Он привел пример, когда российский штурм проходил 8 часов – на позиции были 12 украинских военных, которым удалось отразить атаки примерно 70 россиян.

Напомним, что Россия все чаще применяет по Украине химическое оружие.

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