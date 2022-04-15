"Россияне вообще озверели": Филатов призывает жителей Днепра "пересидеть в тихом месте"

Филатов отмечает, что не нужно возвращаться в город семьями.

Мэр Днепра Борис Филатов призвал людей не поддаваться панике и не распространять его заявления якобы с призывами эвакуироваться из города как можно скорее. В то же время он считает правильным временно перебраться в безопасные места людям, которые не вовлечены в критическую инфраструктуру, а также женщинам, детям и пенсионерам, поскольку сейчас большая угроза атак со стороны РФ.

Об этом мэр сказал во время телемарафона на телеканале "Днепр".

"С первого дня войны я говорил, что в условиях массированных ракетно-бомбовых обстрелов в случае, если есть такая возможность (материальная или есть родственники) и люди не вовлечены в критическую инфраструктуру, то лучше детям, женщинам и страшным людям пересидеть в тихом месте". Я это говорил со второго дня войны, с 25 февраля", — высказался он.

Филатов выразил мнение, что особенно после того, как украинские защитники потопили ракетный крейсер "Москва", россияне "вообще озверели".

"Они бомбили ночью Киев, они и дальше будут запускать ракеты. Если есть такая возможность, то лучше побыть в более безопасном месте. Тем более, не возвращаться назад семьями. Мэр Кличко об этом говорит 24/7. Здесь каждый должен решать сам. Я не могу оценивать этот процесс как государственный чиновник. Это мое личное мнение", – говорит мэр Днепра.

Читайте также: