Россияне вошли в еще одно село к западу от Авдеевки и установили там флаг СССР – аналитик Bild

По данным аналитика, оккупанты прорвали украинскую линию обороны к западу от Орловки и поставила советский флаг в центре Уманского.

Российские оккупанты прорвали линию обороны Украины к западу от Орловки на Авдеевском направлении и подняли советский флаг в центре Уманского.

Об этом пишет аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке по анализу данных из открытых источников.

Уманское на карте / Фото: Deepstatemap

Он отметил, что после падения Авдеевки украинские войска держали оборону к западу от города на линии Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненькое. К концу марта россияне прорвали эту линию и продвинулись на запад.

ВСУ заняли оборону в следующих селах западнее, первое из которых – Уманское. По данным аналитика, теперь российские оккупанты вошли в него. На памятнике погибшим во Второй мировой войне установили красное знамя СССР с серпом и молотом.

Кадры из Уманского, опубликованные оккупантами, на которые обратил внимание Рёпке / Фото: Julian Röpcke / Twitter

"Российская армия вторжения прорвала украинскую линию обороны к западу от Орловки и поставила советский флаг в центре Уманского. Южная и западная части села, похоже, пока остаются под контролем украинской армии. Часть кадров свидетельствует об ожесточенных атаках на украинские окопы к востоку от Уманского и уход украинских сил с северной стороны озера в селе на запад.", – пишет Репке.

Часто graphic footage shows fierce attacks на Russian trench systems East of Umanske and thedrawal of Ukrainian forces on the northern side of the village lake towards West. pic.twitter.com/jNA5fRrSOR — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 9 мая 2024

8 мая Репке писал, что из-под Тоненького россияне продвинулись около 3 км к западу в сторону Уманского. К северу от Первомайского они прошли около 2 км по направлению к Нетайлово.

"За последние десять дней российские силы вторжения продвинулись дальше к западу от Авдеевки. Наиболее значительное продвижение в Первомайском, между Тоненьким и Уманским и в Семеновке", – пишет Юлиан Репке.

Провал обороны на Авдеевском направлении

Напомним, что в начале марта украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинских военных увели из Авдеевки в "чистое поле". В ответ на заявление спикера ОСУВ "Таврия", что укрепление на самом деле есть, Бутусов ответил:

"К сожалению, в направлении наступления врага под Авдеевкой в Ласточкино, Орловке, Степном, Бердичах, Семеновке никаких укреплений нет".

Названные Бутусовыми села по состоянию на данный момент уже оккупированы врагом. В частности, 28 апреля главком ВСУ Александр Сырский подтвердил потерю трех сел в Донецкой области — Бердичев, Семеновки и Новомихайловки. Днем ранее о потере Семеновки писал упоминавшийся выше Юлиан Репке. По данным аналитика, через девять месяцев после взятия Авдеевки российская армия продвинулась на 12 км к западу от города.

Судя по сообщениям о розыске пропавших без вести бойцов, Силы обороны понесли на этом направлении значительные потери.

Кроме того, сообщалось, что в районе Очеретиного россияне расширяют плацдарм.

7 мая народная депутат Марьяна Безугла заявила, что на Авдеевском направлении, где активно наступают россияне, на третий год полномасштабной войны до сих пор отсутствуют фортификационные укрепления.