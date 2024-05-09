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Россияне вошли в еще одно село к западу от Авдеевки и установили там флаг СССР – аналитик Bild

Россияне вошли в еще одно село к западу от Авдеевки и установили там флаг СССР – аналитик Bild

Наступление РФ на Авдеевском направлении / Фото: ТСН.ua

По данным аналитика, оккупанты прорвали украинскую линию обороны к западу от Орловки и поставила советский флаг в центре Уманского.

Российские оккупанты прорвали линию обороны Украины к западу от Орловки на Авдеевском направлении и подняли советский флаг в центре Уманского.

Об этом пишет аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке по анализу данных из открытых источников.

Уманское на карте / © Deepstatemap
Уманское на карте / Фото: Deepstatemap

Он отметил, что после падения Авдеевки украинские войска держали оборону к западу от города на линии Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненькое. К концу марта россияне прорвали эту линию и продвинулись на запад.

ВСУ заняли оборону в следующих селах западнее, первое из которых – Уманское. По данным аналитика, теперь российские оккупанты вошли в него. На памятнике погибшим во Второй мировой войне установили красное знамя СССР с серпом и молотом.

Кадры из Уманского, опубликованные оккупантами, на которые обратил внимание Рёпке / © Julian Röpcke / Twitter
Кадры из Уманского, опубликованные оккупантами, на которые обратил внимание Рёпке / Фото: Julian Röpcke / Twitter

"Российская армия вторжения прорвала украинскую линию обороны к западу от Орловки и поставила советский флаг в центре Уманского. Южная и западная части села, похоже, пока остаются под контролем украинской армии. Часть кадров свидетельствует об ожесточенных атаках на украинские окопы к востоку от Уманского и уход украинских сил с северной стороны озера в селе на запад.", – пишет Репке.

8 мая Репке писал, что из-под Тоненького россияне продвинулись около 3 км к западу в сторону Уманского. К северу от Первомайского они прошли около 2 км по направлению к Нетайлово.

"За последние десять дней российские силы вторжения продвинулись дальше к западу от Авдеевки. Наиболее значительное продвижение в Первомайском, между Тоненьким и Уманским и в Семеновке", – пишет Юлиан Репке.

Провал обороны на Авдеевском направлении

Напомним, что в начале марта украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинских военных увели из Авдеевки в "чистое поле". В ответ на заявление спикера ОСУВ "Таврия", что укрепление на самом деле есть, Бутусов ответил:

"К сожалению, в направлении наступления врага под Авдеевкой в Ласточкино, Орловке, Степном, Бердичах, Семеновке никаких укреплений нет".

Названные Бутусовыми села по состоянию на данный момент уже оккупированы врагом. В частности, 28 апреля главком ВСУ Александр Сырский подтвердил потерю трех сел в Донецкой области — Бердичев, Семеновки и Новомихайловки. Днем ранее о потере Семеновки писал упоминавшийся выше Юлиан Репке. По данным аналитика, через девять месяцев после взятия Авдеевки российская армия продвинулась на 12 км к западу от города.

Судя по сообщениям о розыске пропавших без вести бойцов, Силы обороны понесли на этом направлении значительные потери.

Кроме того, сообщалось, что в районе Очеретиного россияне расширяют плацдарм.

7 мая народная депутат Марьяна Безугла заявила, что на Авдеевском направлении, где активно наступают россияне, на третий год полномасштабной войны до сих пор отсутствуют фортификационные укрепления.

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