Россияне вошли в Волчанск с фланга: командир 157 ОМБр сообщил о ситуации в городе

Ситуация в Волчанске напряженная

Реклама

Из-за сложных погодных условий российским войскам удалось продвинуться в Волчанск с фланга.

Об этом сообщил в эфире Эспрессо командир отделения минометной батареи механизированного батальона 157-й отдельной механизированной бригады Алексей Тугай.

По его словам, ситуация на Волчанском направлении остается напряженной, ведь оккупанты продолжают наступление и имеют частичные тактические успехи.

Реклама

«Враг давит и иногда достигает определенных результатов, но мы держим оборону и делаем все, чтобы не позволить им продвинуться дальше», — отметил военный.

Тугай подчеркнул, что продвижение россиян стало возможным именно из-за непогоды, которой враг сумел воспользоваться.

«Россиянам несколько повезло — из-за погодных условий они смогли зайти в Волчанск с фланга. Это дало им локальные преимущества. Но сейчас погода стабилизируется, мы снова можем активно применять дроны, и противник уже не имеет успехов, которые раньше», — пояснил он.

Военный отметил, что украинские подразделения принимают все необходимые меры для сдерживания наступления и оттеснения врага назад.

Реклама

«Уверен, что в ближайшее время ситуацию на Волчанском направлении удастся выровнять и стабилизировать», — добавил Тугай.

Напомним, россияне стремятся соединить две части захваченных территорий в районе Волчанска и Купянска, чтобы отрезать «уголок», который на сегодняшний день поставляется через целую сеть рек. Об этом 9 декабря сказал глава украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Ранее уже говорилось, что армия РФ не оставляла попыток взять под контроль логистические маршруты на Харьковском направлении, особенно в районе Волчанска.