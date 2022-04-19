Россияне возле курортной Кирилловки роют окопы, а на базах отдыха установили "Грады"

Оккупанты вошли в поселок несколько недель назад.

Российские оккупанты начали рыть окопы вокруг курортной Кирилловки в Запорожской области.

О действиях захватчиков, вошедших в поселок несколько недель назад, сообщают местные жители. Кроме того, люди говорят, что на базах отдыха армия страны-агрессорки установила "Грады".

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА.

Кроме того, по информации местных жителей, оккупационные войска разместились в селах Любимовка и Зеленая роща Васильевского района.

Между тем в селе Басань, что в Пологовском районе, местные жители активно сотрудничают с полицейскими подразделениями Росгвардии. Люди сообщают захватчикам Российской Федерации информацию об участниках АТО и их семьях. Установлено, что полицейскими на оккупированных территориях Запорожской области руководит полковник Нечипуренко из Ингушетии.

Напомним, российские войска начали наступление в Запорожской области. Около 10 тысяч оккупантов двигаются на юг в направлении города Гуляйполе. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупантам удалось зайти в 2-3 населенных пункта, но ВСУ к этому готовы.

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