Россияне возле курортной Кирилловки роют окопы, а на базах отдыха установили "Грады"

Оккупанты вошли в поселок несколько недель назад.
Российские оккупанты начали рыть окопы вокруг курортной Кирилловки в Запорожской области.
О действиях захватчиков, вошедших в поселок несколько недель назад, сообщают местные жители. Кроме того, люди говорят, что на базах отдыха армия страны-агрессорки установила "Грады".
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА.
Кроме того, по информации местных жителей, оккупационные войска разместились в селах Любимовка и Зеленая роща Васильевского района.
Между тем в селе Басань, что в Пологовском районе, местные жители активно сотрудничают с полицейскими подразделениями Росгвардии. Люди сообщают захватчикам Российской Федерации информацию об участниках АТО и их семьях. Установлено, что полицейскими на оккупированных территориях Запорожской области руководит полковник Нечипуренко из Ингушетии.
Напомним, российские войска начали наступление в Запорожской области. Около 10 тысяч оккупантов двигаются на юг в направлении города Гуляйполе. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупантам удалось зайти в 2-3 населенных пункта, но ВСУ к этому готовы.
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