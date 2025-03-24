Россияне возобновили атаки под Покровском после короткой паузы — ОСГВ "Хортица"

По его словам, в начале марта интенсивность боевых действий в этом направлении существенно уменьшилась, но впоследствии снова возросла.

Вблизи Покровска в Донецкой области российские войска после примерно 10-дневного перерыва снова активизировали попытки улучшить свое тактическое положение.

Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает Укринформ.

По его словам, в начале марта интенсивность боевых действий в этом направлении существенно уменьшилась, но впоследствии снова возросла.

"Количество боевых столкновений на этом направлении снова пошло вверх", — отметил спикер, добавив, что это свидетельствует о частичном восстановлении сил противника.

В то же время, как отмечает Трегубов, масштабы атак не достигают уровня февраля, поскольку "и их меньше, и техники у них меньше". По словам украинских военных, держащих оборону в районах Покровска и Мирнограда, численность врага действительно уменьшилась.

Спикер также подчеркнул, что российские войска не покидают это направление, поскольку оно остается частью их стратегических планов по контролю над частью Донецкой области.

Ранее военный обозреватель сказал, где еще скоро могут активизироваться россияне. Армия РФ постарается продвигаться на Константиновку. Это нужно, чтобы открыть ворота на Славяно-Краматорскую агломерацию.