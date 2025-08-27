ТСН в социальных сетях

27 августа
Война
Война
487
487
1 мин
1 мин

Россияне возобновили энергетический террор: зафиксированы удары в шести областях Украины

В ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали энергетические и газовые объекты, что повлекло отключение электроснабжения и повреждение ключевых объектов критической инфраструктуры.

Кирилл Шостак
Россияне возобновили энергетический террор

Россияне возобновили энергетический террор / © Associated Press

В ночь на 27 августа российские войска совершили массированную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины. Под прицелом оказались объекты энергетической и газотранспортной системы в шести областях: Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

В настоящее время идет оценка нанесенного ущерба, а на местах попаданий работают аварийные и спасательные службы. Около часа ночи БпЛА повредили оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, что привело к отключению электроснабжения для значительной части города и промышленных потребителей.

В Полтавской области россияне атаковали объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения. Энергетики и газовики работают над скорейшим возобновлением поставок электроэнергии и газа.

Украинские власти расценивают атаки как очередной акт энергетического террора со стороны РФ, направленный против мирного населения и гражданской инфраструктуры в преддверии отопительного сезона.

Ранее в Центре противодействия дезинформации объяснили, почему Россия возобновила удары по энергетике.

487
