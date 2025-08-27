- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 487
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне возобновили энергетический террор: зафиксированы удары в шести областях Украины
В ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали энергетические и газовые объекты, что повлекло отключение электроснабжения и повреждение ключевых объектов критической инфраструктуры.
В ночь на 27 августа российские войска совершили массированную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины. Под прицелом оказались объекты энергетической и газотранспортной системы в шести областях: Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
В настоящее время идет оценка нанесенного ущерба, а на местах попаданий работают аварийные и спасательные службы. Около часа ночи БпЛА повредили оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, что привело к отключению электроснабжения для значительной части города и промышленных потребителей.
В Полтавской области россияне атаковали объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения. Энергетики и газовики работают над скорейшим возобновлением поставок электроэнергии и газа.
Украинские власти расценивают атаки как очередной акт энергетического террора со стороны РФ, направленный против мирного населения и гражданской инфраструктуры в преддверии отопительного сезона.
Ранее в Центре противодействия дезинформации объяснили, почему Россия возобновила удары по энергетике.