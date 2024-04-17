Россияне впервые за неделю применили авиацию по Херсонщине: подробности

В общем, сейчас юг больше страдает от точечных ракетных авиационных ударов, то есть с самолетов тактической авиации с акватории Черного или Азовского морей.

Ситуация на юге Украины остается достаточно сложной. Россияне пытаются давить с использованием артиллерии и дронов, также иногда используют и авиацию.

Об этом в эфире "24 Канала" сообщила начальница Объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Она отметила, что в Херсонской области ситуация несколько легче, хотя не совершенно еще исправлена, потому что хотя бы раз в неделю враг все же использует авиацию, направляя управляемые авиабомбы.

Напоминают о своем потенциале

В общем, сейчас юг больше страдает от точечных ракетных авиационных ударов, то есть с самолетов тактической авиации с акватории Черного или Азовского морей. Враг выпускает или управляемые авиационные ракеты типа Х-59 или противорадиолокационные Х-31П, чтобы помешать системам противовоздушной обороны.

Несмотря на то, что долгое время противник не мог применять авиацию в Херсонской области, все же раз в неделю враг пытается напоминать о своем потенциале.

"Вчера с паузой в неделю россияне атаковали управляемыми авиабомбами Бериславщину ", — сообщила Гуменюк.

В результате удара 17 человек получили акубаротравмы. К счастью, сложных ранений не было, но есть разрушение жилищного и социального сектора, магазина, пункта выдачи гуманитарной помощи и почтового отделения.

Какая ситуация в Запорожье

В Запорожском направлении враг также продолжает давить с использованием авиации там, где нет успеха, в частности в Роботино. оккупанты не могут атаковать и иметь продвижение, поэтому бросают авиабомбы.

“Населенным этот пункт назвать нельзя, потому что населения нет и почти полностью все разрушено, однако враг продолжает давление именно на этом направлении. Враг активизируется ближе к Донетчине, но из нашей зоны ответственности бронетехника также не идет – штурмы сугубо пешие”, – отметила начальница Объединенного прессцентра Сил обороны юга.

По ее словам, Ореховское направление больше всего страдает от применения авиации. Большинство штурмов на этом оттенке фронта приходится на Старомайорское.

Напомним, российские войска пытались прорвать оборону ВСУ в Донецкой области. За прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.

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